Словарь Древне-Русского языка И.И.Срезневского

Страница электронной версии словаря Древне-Русского языка И.И.Срезневского!

Словарь содержит более 40000 словарных статей и более 17000 производных форм слов из древнерусского, старославянского и церковнославянского языков.

На сайте предусмотрен поиск по словарным статьям и значениям, фонетический поиск, а также оглавление словаря для самостоятельного поиска словарных статей.

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